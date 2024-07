Saiba quem é Aya Nakamura, cantora da abertura dos Jogos Olímpicos 2024

A cantora Aya Nakamura, de 29 anos, foi uma das artistas a se apresentar durante a abertura dos Jogos Olímpicos 2024, na tarde desta sexta-feira (26), em Paris, na França.

Nakamura tem 97,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Ela possui quatro álbuns e ficou mundialmente famosa após uma de suas músicas viralizar durante a Copa do Mundo de 2018. "Djadja", seu principal hit, soma quase um bilhão de reproduções no Youtube. Além dele, "Copines", "Pookie" e "SiSi" são outros sucessos da franco-maliana. Em suas músicas, Aya soma pop, afrobeat, R&B, zouk e soul.

Aya interpretou um clássico francês do artista Charles Aznavour, acompanhada da Guarda Republicana. A cantora sofreu ataques da extrema-direita francesa após ser anunciada na abertura olímpica. As críticas aconteceram devido à nacionalidade dela, pois a artista nasceu em Bamaki, no Mali, mas foi criada na França.

A situação chegou a ser pauta em comícios políticos na França. Na época, Aya chegou a usar as redes sociais para responder as ofensas, falando sobre racismo.

"Vocês podem ser racistas, mas não surdos. É isso que faz mal para vocês! Virei assunto número 1 nos debates, etc, mas eu lhes devo o que exatamente? Nada", escreveu ela no X.

Neste ano, Nakamura ganhou uma importante premiação para músicos franceses, o troféu Victoires de la Musique de melhor artista feminina.