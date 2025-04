Carlo Ancelotti e CBF possuem um acordo para que o italiano assuma o Brasil em junho, diz jornalista

Segundo Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em transferências no mundo do futebol, Carlo Ancelotti deve ser o novo técnico da Seleção Brasileira. O italiano e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) possuem um acordo verbal e devem oficializar o anúncio em breve para o comandante já comandar a equipe a partir de junho.

O experiente técnico comandaria, inicialmente, até a Copa do Mundo de 2026, que vai ser realizada e sediada por Estados Unidos, Canadá e México. Restando, somente, o treinador acabar a temporada europeia pelo Real Madrid. Vale ressaltar, ainda segundo Fabrizio Romano, que o treinador não deve comandar a equipe merengue no Mundial de Clubes que também se inicia em junho deste ano.

Ancelotti sempre foi o nome favorito do presidente da CBF Ednaldo Rodrigues desde o início do atual ciclo. A entidade máxima do futebol brasileiro já havia iniciado negociações com o italiano em 2023. Entretanto, com a crise política vivida pela Confederação resultou na demora e, posteriormente, na recusa do treinador recuar e acertar a renovação com o Real Madrid.Com isso, a Seleção passou pelo comando de três nomes diferentes: Ramon Menezes, Fernando Diniz e, depois, por Dorival Júnior.

TÍTULOS CARLO ANCELOTTI:

Carlo Ancelotti conquistou um número considerável de títulos como treinador, incluindo cinco Liga dos Campeões da UEFA, sendo o maior vencedor da competição, duas Taças Mundiais de Clubes, quatro Supertaças Europeias, um campeonato inglês, um campeonato italiano, um campeonato francês, um campeonato alemão e um campeonato espanhol. Caso confirme a ida do comandante de 65 anos, será a primeira vez que ele comanda uma seleção na carreira.

Milan:

2x Liga dos Campeões (2002/03, 2006/07)

1x Mundial de Clubes (2007)

2x Supertaça Europeia (2003, 2007)

1x Campeonato Italiano (2003/04)

Chelsea:

1x Campeonato Inglês (2009/10)

1x Copa da Inglaterra (2009/10)

1x Supertaça Inglesa (2009)

Paris Saint-Germain:

1x Campeonato Francês (2012/13)

Bayern de Munique:

1x Campeonato Alemão (2016/17)

1x Supercopa da Alemanha (2016)

Real Madrid:

3x Liga dos Campeões (2013/14, 2021/22, 2023/24)

2x Mundial de Clubes (2014, 2022)

2x Supertaça Europeia (2014, 2022)

2x Campeonato Espanhol (2021/22, 2023/24)

2x Copa do Rei (2013/14, 2022/23)

2x Supercopa da Espanha (2021/22, 2023/24)

