Ceará oficializa contratação de Messias até 2023

Na noite desta quarta-feira (24) o Ceará anunciou sua 13ª contratação para a temporada 2021. Trata-se do zagueiro Messias, ex-América-MG, que assinou com o Vovô até o final de 2023. A informação foi antecipada pelo Diário do Nordeste.

Vocês fizeram o PIX, ajudaram o SOPAI e aqui vai a recompensa: o xerife Messias É DO VOZÃO! Bem-vindo!



Esta é mais uma contratação graças a você



— Ceará Sporting Club March 24, 2021

Revelado pelo América-MG, Messias viveu sua melhor temporada em 2020, defendendo as cores do Coelho. Sob o comando de Lisca, o zagueiro de 26 anos disputou 46 partidas e marcou três gols.

Messias é o 13º reforço do Ceará para a temporada. A equipe já anunciou: João Ricardo, Vinícius Machado, Jordan, Gabriel Dias, Alessandro, Willian Oliveira, Marlon, Jorginho, Yony González, Steven Mendoza, Lima e Jael.