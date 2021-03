Ceará vence concorrência do Bahia e encaminha compra do zagueiro Messias junto ao América-MG

Uma negociação que vem se desenrolando nas últimas semanas está perto de um desfecho positivo. O Ceará encaminhou a compra do zagueiro Messias, do América-MG, em negócio que deverá se concluído em breve. A informação foi divulgada pelo jornalista Léo Gomide, da Rádio 98 FM, de Belo Horizonte, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Os dois clubes, inclusive, já trocam documentos para que haja o anúncio oficial da negociação.

O Bahia também tinha interesse no jogador. Porém, nos últimos dias, a negociação com o Ceará avançou e um desfecho está encaminhado. Os clubes resolvem os detalhes burocráticos para a definição. O Ceará investirá quantia financeira para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador junto ao Coelho.

A reportagem apurou que, entre Ceará e Messias, já havia o acerto, restando apenas definição de negociação com o América, que não tinha interesse em liberar o atleta, já que o considera peça importante para a temporada. Porém, o desejo do jogador em vestir a camisa alvinegra pesou.

Messias é um desejo antigo do Ceará. Ele foi um dos destaques do Coelho na temporada passada. Em 2020, o atleta disputou 46 partidas e marcou três gols, sendo um dos pilares defensivos da equipe que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e chegou à semifinal da Copa do Brasil.