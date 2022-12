Fernando Sobral se despede do Ceará em vídeo emocionante nas redes sociais: "obrigado e desculpa"

O volante Fernando Sobral se despediu do Ceará nesta quinta-feira (1°) em vídeo emocionante publicado nas redes sociais. Relembrando conquistas com a camisa alvinegra ao longo de quatro anos, o meio-campista, de 27 anos, se declarou ao clube e pediu desculpas ao torcedor pelo rebaixamento à Série B.

“Vestindo a camisa alvinegra e representando uma multidão de torcedores apaixonados, realizei vários sonhos. Poder jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro, poder pisar em grandes estádios, com grandes torcidas, competir de igual para igual contra grandes jogadores, jogar competição internacional… É, Ceará Sporting Club, tenho tanto para falar, para agradecer, mas serei simples, direto e verdadeiro, assim procurei ser desde a minha chegada. Gratidão a Deus por me abençoar com essa oportunidade. Gratidão a todos dos clubes que confiaram no meu trabalho, desde o presidente ao porteiro do clube”, iniciou

“Me despeço com o coração apertado, mas muito grato por tudo o que vivi aqui. Agradecer ao torcedor em especial, por todo o carinho que tiveram por mim e pela minha família ao longo desses quatro anos. Respirei Ceará dia e noite em todo esse tempo, foi inesquecível. Sigo para um novo desafio em busca de grandes realizações. Se for da vontade de Deus e se em algum momento os nossos caminhos se cruzarem novamente, espero que possamos concluir alguns dos objetivos incompletos. Mais uma vez, muito obrigado e desculpa. Amo vocês, saudações alvinegra. E para não esquecer, estou sobralizado", completou Fernando Sobral.

O caminho de Fernando Sobral deve ser o Cuiabá. O atleta, de 27 anos, está na capital mato-grossense para realização de exames médicos, assinatura de contrato, e deve ser anunciado nas próximas horas.

No clube cearense desde 2019, Sobral disputou 171 partidas, com oito gols e nove assistências. Na carreira, acumula passagens por equipes como Guarany de Sobral, Horizonte, Icasa e Sampaio Corrêa-MA.

