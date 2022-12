Coritiba tem interesse na contratação de Victor Luís, ex-Ceará

O lateral-esquerdo Victor Luís entrou na mira do Coritiba para 2023. Aos 29 anos, o defensor teve vínculo com o Palmeiras encerrado e está livre no mercado. Nesta temporada, defendeu o Ceará por empréstimo.

A posição está entre as prioridades da equipe paranaense visando a próxima temporada, conforme noticiou o ge. Victor Luís é avaliado positivamente internamente.

Este ano, atuou em 45 partidas, com quatro gols marcados.

Na carreira, Victor Luís ainda tem passagens por Palmeiras, Porto-POR e Botafogo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil