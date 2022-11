Santos negocia contratação do atacante Mendoza, do Ceará, por três anos

De saída do Ceará, Steven Mendoza despertou interesse do Santos, que já encaminhou a contratação do atacante. A diretoria da equipe paulista ofereceu contrato de três anos e já tem valores acertados com o Vovô.

O coordenador de futebol do Santos, Paulo Roberto Falcão e o técnico Odair Hellmann aprovaram o nome do atacante no time. Porém, a negociação foi conduzida pelo presidente do clube, Andres Rueda.

O atacante colombiano não tem mais interesse em permanecer no Vovô. Ele tem passagens por Corinthians, Bahia e Ceará, onde foi destaque na última temporada.