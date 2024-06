Mbappé quebra nariz, deve passar por cirurgia e vira problema para França na Eurocopa

O atacante Kylian Mbappé quebrou o nariz durante o jogo entre França e Áustria, válido pela Eurocopa 2024, e deve passar por cirurgia no Hospital Universitário de Düsseldorf, na Alemanha. A informação é do jornal francês L’Equipe.



A fratura ocorreu na tarde desta segunda-feira no segundo tempo da partida. O francês disputava a bola no alto com o zagueiro Kevin Danso quando sua face se chocou com o ombro do defensor.



Imediatamente após o choque, o atacante do Real Madrid caiu no chão e lá ficou. O nariz do jogador sangrava bastante e as imagens da transmissão do jogo mostravam que a lesão na face do atleta era grave.



Mbappé foi atendido durante a partida e ainda tentou continuar em campo, mas foi substituído e retornou para o vestiário. No X, antigo Twitter, o L'Equipe postou um vídeo do atacante francês saindo da Esprit Arena em uma ambulância. O jogador estava usando uma máscara preta.



Em entrevista na saída do gramado, o técnico francês Didier Deschamps não escondeu sua preocupação com o estado de saúde de seu jogador. "O nariz dele não está bem. Terei que ver. É o ponto negativo desta noite", afirmou o treinador. "Eu vi na mesa de massagem, não é um arranhão. Mas não tenho os detalhes precisos. Então, quando não sei, fico quieto."



Ainda segundo a mídia francesa, uma decisão sobre uma possível cirurgia será tomada na noite desta segunda-feira. A lesão, no entanto, preocupa a comissão francesa. O próximo jogo da França já é daqui a 4 dias, na sexta-feira, dia 21 de junho, diante da Holanda.