Boston Celtics x Dallas Mavericks: veja onde assistir ao jogo que pode valer taça da NBA

A bola laranja sobe na noite desta segunda-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), para Boston Celtics e Dallas Mavericks, no jogo de número cinco da final da temporada 2023/24 da NBA. A partida será em Boston, no TD Garden.

A equipe da casa está na frente do confronto e já pode levantar a taça nesta noite, uma vez que tem três vitórias e apenas uma derrota na série decisiva. Caso conquiste a taça, será o 18ª troféu do Celtics no torneio.

O Dallas Mavericks precisa vencer os próximos três jogos se quiser ser campeão. O último jogo entre os times deu um oxigênio a mais para os visitantes. Para isso, terá que fazer história. Nunca na história da NBA uma franquia reverteu um panorama de três triunfos nas finais.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Band, ESPN e Star+.

FICHA TÉCNICA | BOSTON CELTICS X DALLAS MAVERICKS

Partida: Jogo cinco das finais da NBA.

Local: TD Garden, em Boston, Massachusetts (EUA).

Data: 17 de junho.

Horário: 21h30 (horário de Brasília).