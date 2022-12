Cuiabá abre negociação com Ceará para compra de Fernando Sobral

O Cuiabá abriu negociação com o Ceará para contratar o volante Fernando Sobral. O time de Mato Grosso busca a compra do meio-campo de 27 anos para a temporada de 2023. No momento, os clubes conversam sobre a viabilidade da negociação e os valores - tratados em sigilo.

Após o rebaixamento à Série B do Brasileiro, o Vovô sofreu uma queda financeira e prepara negociações para reajustar a folha salarial. Sobral tem contrato até 2024 e chegou ao Vovô em 2019.

Na atual temporada, o volante participou de 36 jogos, com um gol. Grande destaque em 2020 e 2021, perdeu um espaço nos titulares por conta de lesões, mas permaneceu valorizado no mercado.

Ao todo, foram 171 exibições no time alvinegro, com oito gols e nove assistências. Na carreira, acumula passagens por equipes como Guarany de Sobral, Horizonte, Icasa e Sampaio Corrêa-MA.