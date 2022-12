Ceará define jogadores da base que serão integrados ao profissional em 2023 com Morínigo; veja lista

As categorias de base do Ceará Sporting Club terão papel importante na temporada de 2023. Após o rebaixamento à Série B, com a readequação financeira, o clube iniciou movimentos internos e definiu um grupo de atletas formados no Vovô para integrar o profissional com aval do técnico paraguaio Gustavo Morínigo.

Dentro da análise dos principais destaques da Cidade Vozão, em Itaitinga, o Diário do Nordeste apurou que cinco jogadores serão integrados ao profissional. E mais peças jovens estão mapeadas pela comissão técnica e serão avaliadas após a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Sub-23).

Atletas da base integrados ao profissional em 2023

GOL - Cristian (20 anos) - contrato até 2023.

ZAG - Jefferson (19 anos) - contrato até 2024.

ZAG - David Ricardo (19 anos) - contrato até 2026.

MEI - Davi (18 anos) - contrato até 2025.

MEI - Caio Rafael (18 anos) - contrato até 2025.

Legenda: Cristian tem passagem pela Seleção Brasileira nas categorias de base Foto: Sthepan Eilert / Ceará

Na análise de característica de jogo e desempenho, o grupo é considerado de grande potencial técnico e com habilidade para se firmar no principal. O goleiro Cristian, por exemplo, estava no Atlético-MG e foi até campeão mundial Sub-17. Já o meia David esteve em convocações da Seleção Brasileira Sub-20 e despertou interesse de gigantes como Flamengo.

Para Morínigo, o uso da base é fundamental no processo de montagem do elenco. Durante o trabalho no Coritiba, entre 2021 e 2022, o profissional foi responsável por integrar jogadores no principal como o atacante Igor Paixão (vendido ao Feyenoord-HOL) e lateral-direito Natanael, tido como promessa.

Legenda: O Coritiba vendeu o atacante Igor Paixão ao Feyenoord-HOL por R$ 41 milhões Foto: Guilherme Griebeler / Coritiba

Assim, tem esse processo como pilar no desenvolvimento do trabalho no Ceará. Na reunião, também elogiou a estrutura e a qualidade dos campos, que podem ser disponibilizados ao profissional. Na despedida do Brasileirão, em goleada por 4 a 1 contra o Juventude, a equipe utilizou 12 jogadores da base.

Juliano Camargo Executivo de futebol do Ceará “Esse desenho da última partida é o que a gente quer, de ter o máximo possível de jogadores identificados com o clube. Acho que já começa a fazer parte desse DNA que a gente vem buscando. A gente quer que, com essa última partida, fique o recado para a temporada".

Grande desempenho

O trabalho desenvolvido na base em 2022 rendeu frutos para além da promoção de atletas ao profissional. Na temporada, a equipe somou três títulos estaduais (Sub-13, Sub-15 e Sub-17) e teve participação de destaque na Copa do Brasil Sub-20, chegando à semifinal e sendo eliminado para o Flamengo - a melhor campanha de um clube cearense na competição nacional.

Trajetória do Ceará na base em 2022

Copa São Paulo de Futebol Júnior (sub-20): eliminado na 1ª fase do mata-mata

Campeonato Cearense Sub-13:Campeão (vs Pague Menos)

Campeonato Cearense Sub-15: Campeão (vs Fortaleza)

Campeonato Cearense Sub-17: Campeão (vs Fortaleza)

Campeonato Brasileiro Sub-17: 10° lugar na fase de grupo

Campeonato Cearense Sub-20: 4° lugar

Copa do Brasil Sub-20: 4° lugar

Campeonato Brasileiro Sub-20 - 8º lugar na fase de grupo