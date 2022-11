Ceará x Juventude: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Para cumprir tabela no Brasileirão, Ceará e Juventude entram em campo neste domingo (13), pela última rodada da competição. Rebaixadas para a Série B, as duas equipes já iniciaram o planejamento para a temporada de 2023. O confronto acontece, com portões fechados, na Arena Castelão, na capital cearense.

Sem a presença do torcedor, após punição do STJD, o Ceará tenta quebrar uma sequência que dura 11 jogos sem vitória, com oito derrotas e três empates. Após perder por 2 a 0 para o Avaí, na última rodada, o Alvinegro confirmou o rebaixamento para Série B. O time de Porangabuçu ocupa a 18ª colocação com 34 pontos.

O adversário desta vez ocupou a lanterna durante 22 rodadas até aqui. Primeiro rebaixado, o Juventude vem numa sequência de 18 jogos sem triunfo, sendo 12 derrotas e 6 empates. O Jaconero empatou em 2 a 2 com o Flamengo, pela 37ª rodada, no Alfredo Jaconi. A equipe gaúcha tem apenas 22 pontos na 20ª posição.

Qual horário

A partida válida pela 38ª rodada da Série A acontece às 16h, deste domingo (13).

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere, rádio Verdinha (AM 810), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

PALPITES

ESCALAÇÕES (PROVÁVEIS)

Ceará: João Ricardo; Marcos Ytalo (Nino Paraíba), Luiz Otávio, David Ricardo e Victor Luís (Bruno Pacheco); Richardson, Geovane (Guilherme Castilho), Fernando Sobral; Vina, Mendoza e Jô. Técnico: Juca Antonello.

Juventude: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Vitor Mendes e Moraes (Dudu); Pará, Yuri Lima, Gabriel Tota e Rafinha; Felipe Pires (Ruan) e Vitor Gabriel. Técnico: Celso Roth.

DESFALQUES E RETORNOS

Para encarar o Juventude, o Ceará tem cerca de sete desfalques, a começar por Richard Coelho, que tomou o terceiro amarelo contra o Avaí e cumpre suspensão automática. As outras ausências ficam no DM Alvinegro que tem Messias, Lindoso, Lucas Ribeiro, Michel Macedo e Matheus Peixoto.

Legenda: Nino Paraíba saiu de campo lesionado contra o Avaí e é dúvida para partida diante do Juventude Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Na derrota para o time avaiano, o lateral Nino Paraíba saiu de campo lesionado e é dúvida para a partida. Por outro lado, Juca Antonello tem o retorno do atacante Zé Roberto. O jogador cumpriu suspensão na 37ª rodada e vira opção no banco de reservas.

Do outro lado, as ausências no time gaúcho serão mais sentidas. A lista começa com os suspensos Paulo Henrique, Jadson, Jean, Chico Kim e Capixaba que não entram em campo hoje. O zagueiro Paulo Miranda e o volante Elton seguem no DM e são dúvidas.

Legenda: Isidro Pitta é artilheiro da equipe gaúcha com oito gols em 42 partidas, mas não atua desde a rodada 35 Foto: Fernando Alves / EC Juventude

Para "compensar" os desfalques, Celso Roth terá os retornos do lateral-esquerdo Moraes e do atacante Vitor Gabriel, que retornam de suspensão. Artilheiro do Jaconero, o paraguaio Isidro Pitta foi punido pela Fifa a pagar cerca de R$ 351 mil ao Alvarenga-POR ou pode ser proibido de atuar por seis meses.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

A história entre Ceará e Juventude tem poucos encontros, com apenas nove partidas até aqui. O Vozão levou a melhor em três oportunidades, contra dois triunfos do Jaconero, além de quatro empates. No recorte da Série A foram três duelos, com uma vitória para cada lado e um resultado igual.

No último jogo entre as equipes, o Alviverde venceu o Vozão por 1 a 0, em partida válida pela 19ª rodada, no Alfredo Jaconi. Com gol do paraguaio Isidro Pitta, os donos da casa fizeram valer o mando de campo. Inclusive, ao longo de toda Série A, o Juventude teve apenas três vitórias na competição, uma delas em cima do Ceará.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X JUVENTUDE

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 13/11/22 (domingo)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Quarto Árbitro: Luiz Cesar de Oliveira Magalhaes (CE)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodolpho Toski Marques (PR)