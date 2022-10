Ceará realiza melhor campanha de um clube cearense na história da Copa do Brasil Sub-20

O Ceará está realizando a melhor campanha de um clube cearense na história da Copa do Brasil Sub-20. Após eliminar o Cruzeiro nas quartas de final, a equipe de Marcos Valadares disputará vaga na final contra o Flamengo. O vencedor enfrentará Palmeiras ou Internacional.

Realizado desde 2012, o Ceará disputou a Copa do Brasil Sub-20 em oito oportunidades (2012–2015, 2017–2018, 2020 e 2022). O Floresta, em 2021, foi o 2° time cearense a disputar o torneio, chegando a 3ª fase, superando Confiança-SE e União ABC-MS, até ser eliminado pelo Botafogo-RJ.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgará a tabela detalhada das semifinais posteriormente. Na data-base, os confrontos estão marcados para 30 de outubro e 6 de novembro, mas deve ser alterado, em virtude do 2° turno das eleições para Presidente da República.

Veja desempenho dos clubes cearenses na Copa do Brasil Sub-20

2012 — Ceará eliminado na 1ª fase para o Flamengo

2013 — Ceará eliminado na 1ª fase para o Náutico

2014 — Ceará eliminado na 1ª fase para o Cruzeiro

2015 — Ceará eliminado na 1ª fase para o Goiás

2016 — Sem representante cearense na competição

2017 — Ceará eliminado na 1ª fase para o Bahia

2018 — Ceará eliminado na 1ª fase para o Fluminense

2019 — Sem representante cearense na competição

2020 — Ceará eliminado na 2ª fase para o Bahia

2021 — Floresta eliminado na 3ª fase para o Botafogo

2022 — Ceará disputa a semifinal contra o Flamengo

Artilheiro da competição

O time de Marcos Valadares detém o artilheiro da Copa do Brasil Sub-20. O atacante Pablo, de 18 anos, marcou cinco gols na atual edição do torneio e está empatado com Luccas Gabriel, do ABC-RN.

Natural de Boa Viagem, no interior do Ceará, Pablo chegou ao clube após movimentações da captação. Nesta temporada, o atacante liderou a artilharia do Campeonato Cearense Sub-20, com 16 gols.

