Ceará acerta venda de Marcos Victor ao Grupo City por R$ 3,9 milhões

O zagueiro Marcos Victor está de saída do Ceará. Ele se despediu do clube bas redes sociais nesta quarta-feira (13), após ser adquirido pelo Grupo City por R$ 3,9 milhões. Assim, o destino dele deve ser o Bahia, que firmou parceria com o grupo.

Aos 20 anos, o zagueiro tinha contrato com o Vovô até 2025, acertando por três temporadas. Pelo Vovô, ele fez 12 jogos pelo profissional do Vozão, sendo seis da Série A do Brasileiro. Três duelos foram na Sul-Americana, dois na Copa do Nordeste e um na Copa do Brasil.

Antes de atuar pelo Vovô, o defensor passou pelas categorias de base de Ferroviário e Floresta.

Despedida

Marcos disse ter vivido os melhores momentos de sua vida pelo Vovô e agradeceu ao clube.

- Como começar uma despedida? Mesmo que eu queira encontrar as melhores palavras, nunca vou conseguir expressar minha eterna gratidão ao Ceará Sporting Club por haver me proporcionado momentos de muitas alegrias. Neste grande clube vivi até aqui os melhores momentos da minha vida, não só por isso, mas por abrir as portas do profissional e pela oportunidade de atuar, por todo o suporte que recebi de todos os funcionários do clube, sem exceção, sou grato a Deus pela saúde e por ter suado sangue com essa camisa em todas as vezes que tive oportunidade de entrar em campo e representar a torcida alvinegra - declarou.

Por fim, ele afirmou que estará torcendo pelo Ceará, mesmo após sua saída

- Foi uma honra desde o primeiro dia até hoje, o último, ter sido um a mais de vocês, foi uma honra receber todo o carinho da torcida, que os dias que estão por vir sejam de glorias, estarei de longe olhando e torcendo bastante pra que dias melhores possam vir para este grande clube do futebol nacional, me sinto realizado por tudo que aprendi aqui, obrigado mais uma vez e muito sucesso a todos - publicou.