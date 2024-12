Polaco, atacante argentino, está na mira do Ceará para 2025

O argentino Francisco David Fydriszewski, também conhecido como Polaco, está na mira do Ceará para a temporada 2025. O atacante está livre no marcado e deve chegar para jogar como centroavante. A informação é do ge. O atleta de 31 anos defendeu o San Lorenzo na última temporada.

O jogador tem dupla cidadania: é argentino e polonês. O atleta tem interesse em atuar no futebol brasileiro e é um nome que agrada diretoria e comissão técnica do Vovô.

Em 2024, o jogador defendeu o San Lorenzo (ARG) e o Barcelona (EQU). Ao todo, foram 18 jogos, 11 gols e duas assistências pelas duas equipes. O Alvinegro já anunciou três reforços para 2025: os atacantes Fernandinho e Bruno Tubarão, além do zagueiro William Machado.