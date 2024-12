Convocação de Kauan para Sul-Americano Sub-20 reforça sucesso da base do Fortaleza, aponta Paz

O Fortaleza celebrou a convocação do meio-campista Kauan pela Seleção Brasileira para a disputa do Sul-Americano Sub-20, anunciada nesta sexta-feira (20). O CEO do clube, Marcelo Paz, parabenizou o atleta e reforçou o sucesso da base do Tricolor do Pici.

“A convocação para o Sul-Americano Sub-20 comprova que o Kauan definitivamente faz parte deste ciclo da Seleção Brasileira de base, e também é uma vitória coletiva de todos que fazem o Fortaleza, mostrando a integração de nossa base, vitoriosa em 2024, com o profissional”, disse Paz.

Ele merece o reconhecimento, é um talento que sempre acreditamos no Fortaleza. Um atleta dedicado, e que já faz parte do elenco profissional do nosso time, não só contribuindo, mas também crescendo junto com o nosso grupo. Marcelo Paz CEO do Fortaleza

Esta é a terceira convocação de Kauan para o time sub-20 da Seleção Brasileira. O torneio será disputado na Venezuela em janeiro de 2025.