Ceará quer reformular elenco quase por inteiro antes do início da Série A, diz diretor de futebol

O diretor de futebol do Ceará, Haroldo Martins, falou em entrevista ao Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (20), sobre a reformulação do elenco alvinegro para a temporada de 2025. Com 33 jogadores no atual elenco, o Vovô ainda precisa decidir com quem vai renovar para mais temporadas e as novas peças que devem chegar.

“A gente vai ter sim disparidade financeira e técnica, mas o Ceará tem que ser competitivo, tem que se manter na Série A, alçar voos mais altos, competições internacionais, mas pra isso a gente tem que praticamente reformular o grupo. A gente tem uma mudança de divisão. Não estamos falando aqui de três, quatro peças para qualificar um grupo. Estamos falando de reformular um grupo, maior parte dele", disse o gestor.

Pensando nessa dinâmica, o dirigente deixou claro que o clube realmente terá que passar por uma reformulação geral, e não somente de três ou quatro nomes. Além disso, ele cita que o alvinegro está se movimentando para captar jogadores para as vagas de titular e reserva, preenchendo dessa forma todas as necessidades do plantel comandado por Léo Condé.

"Estamos falando de trazer jogadores para composição de elenco, jogadores na expectativa inicial de serem reservas, titulares, e tudo isso tá sendo construído agora. Chegarão atletas em todas essas condições. Estamos falando de remontar um grupo de 30 e nesse grupo de 30 teremos quem tem contrato vigente, quem vai ter renovação, e os novos contratados”, completou o dirigente.

Situação contratual do atual elenco do Ceará:

GOL - Richard: em processo de renovação GOL - Fernando Miguel: até o fim de 2025 GOL - Bruno Ferreira: abril de 2025 ZAG - Luiz Otávio: em processo de renovação ZAG - Ramon Menezes: até o fim de 2025 ZAG - Gabriel Lacerda 2025 ZAG - David Ricardo: até o fim de 2026 ZAG - Yago: até o fim de 2026 ZAG - Willian Machado: até o fim de 2027 LAD - Rafael Ramos: até o fim de 2024 (empréstimo do Corinthians) LAE - Matheus Bahia: até o fim de 2024 (empréstimo do Bahia) LAE - Éric Melo: meio da temporada de 2025 VOL - Guilherme Castilho: até o fim de 2027 VOL - Richardson: até o fim de 2024 MEI - Rafinha: até o fim de 2024 MEI - Lucas Mugni: em processo de renovação MEI - Lourenço: até o fim de 2025 MEI - Recalde: até o fim de 2025 ATA - Lucas Rian: até o fim de 2024 ATA - Aylon: em processo de renovação ATA - Caio Rafael: até o fim de 2025 ATA - Daniel: até janeiro de 2025 ATA - Janderson: até o fim de 2025 ATA - João Victor: até o fim de 2025 ATA - Bruno Tubarão: até o fim de 2025 ATA - Saulo: até o fim de 2026 ATA - Erick Pulga: até o fim de 2026 ATA - Fernandinho: até o fim de 2026

Contratados para 2025: Willian Machado, Bruno Tubarão e Fernandinho.

Emprestados: Daniel Mazerochi (Treze-PB) e Caio Rafael (Vila Nova-MG).

Haroldo Martins ganhou destaque na atual passagem pelo Ceará, sendo um dos responsáveis pela gestão do elenco que subiu à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O gestor inclusive foi visto pelo presidente João Paulo como a única opção para ocupar o cargo em 2025. Sendo assim, o clube acertou sua renovação por mais uma temporada.

