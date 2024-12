Fortaleza recebe propostas da Série A e do exterior por Imanol Machuca e avalia saída

O Fortaleza recebeu cinco propostas formais pelo atacante argentino Imanol Machuca a avalia a saída do atleta. O Diário do Nordeste apurou que clubes da Série A do Brasileiro e também do exterior enviaram ofertas ao time cearense no intuito de contar com o jogador de 24 anos em 2025.

No momento, o clube avalia a melhor operação. O Independiente, da Argentina, detentor de sete títulos da Libertadores, é um dos interessados. A equipe formalizou a oferta de US$ 150 mil (cerca de R$ 920 mil) pelo empréstimo, com uma opção de compra de US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 11 milhões). A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista argentino Matias Martinez.

Machuca chegou ao Pici em 2023 após se destacar no futebol argentino. Na ocasião, era um dos destaques do Club Atlético Unión, apontado como o principal driblador da 1ª divisão do país, e custou US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13 milhões na época), firmando um contrato até dezembro de 2027.

Em campo, a expectativa não se confirmou, com o atacante perdendo espaço sob o comando do treinador Juan Pablo Vojvoda. Ao todo, foram 65 jogos pelo Leão, com seis gols e cinco assistências.

Para a posição, o elenco tricolor conta com outros seis atacantes: Lucero, Renato Kayzer, Moisés, Breno Lopes, Pikachu e Marinho. O clube aposta que pode recuperar parte do investimento com a nova passagem de Machuca pela Argentina, além de liberar um espaço de estrangeiro na equipe.