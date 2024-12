Ceará é investigado pela Polícia Civil por emissão de notas fiscais frias; clube nega e diz que transações foram legais

O Ceará Sporting Club está sendo investigado pela Polícia Civil por suposta emissão de 85 notas fiscais 'frias' durante o ano de 2023. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com o site, o clube teria utilizado um contrato com a casa de apostas esportivas Estrela Bet, que patrocinou o clube durante parte da Série B, para emitir mais de R$ 45 milhões em 85 notas frias.

Procurado pelo Diário do Nordeste, o departamento jurídico do clube confirma a existência do inquérito, negou a prática do crime e disse estar tranquilo quanto as acusações. "Nada disso procede. Estamos aguardando mais informações, mas que estamos tranquilos e prontos para prestar qualquer esclarecimento que se faça necessário", disse o advogado Fred Bandeira, diretor jurídico do clube.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que não se manifesta sobre casos que correm em segredo de Justiça. O presidente do Ceará, João Paulo Silva disse para a reportagem que vai emitir nota.

Como funcionava

Segundo as investigações que a Folha teve acesso, as notas serviam como garantias para empréstimos que o clube fazia com um fundo bancário. Porém, eram canceladas até 72 horas depois de emitidas. A Estrela Bet alegou que o clube cometia eventual crime com a prática e rompeu o contrato.

Na sua defesa, o Ceará alega que isso é uma antecipação de recibo, não configurando um crime.

Segundo a reportagem, o inquérito investiga o presidente do Ceará, João Paulo Silva e outras oito pessoas sob suspeita de formação de quadrilha, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. À Folha João Paulo confirmou que emitia notas para cancelá-las depois.

Na reunião de prestação de contas com os conselheiros em 2023, o presidente João Paulo Silva explicou que a emissão das notas era para ser um garantidor na operação, negando que o mecanismo seja um tipo de fraude.

Ainda de acordo com a Folha, a Estrela Bet disse que não reconhecia as notas e que reclamou reiteradas vezes da prática ao longo de um ano, tendo rompido de forma unilateral o contrato em abril passado. Após o encerramento do contrato, o Vovô acertou com a Esportes da Sorte para patrocinar o clube.

Segundo a investigação, a operação do Ceará consistia em emitir notas que atestam que ele vai receber um valor da Estrela Bet. O fundo financeiro antecipava o dinheiro, aceitando receber a nota fiscal como garantidora quando o patrocinador fizesse o pagamento. Porém, dias depois a nota era cancelada. As notas aceitas pelo fundo referentes a recebíveis de 2023 e 2024 somam R$ 37 milhões.



Nota da Polícia Civil

Nota da Estrela Bet

A EstrelaBet esclarece que o contrato de patrocínio com o Ceará Sporting Club foi rescindido em abril de 2024, de maneira formal e dentro das disposições contratuais previamente estabelecidas e comunicadas ao clube. A confidencialidade contratual impede a divulgação de detalhes específicos a respeito do distrato. A EstrelaBet reitera seu compromisso com a integridade e com a conformidade, valores que norteiam todas as suas parcerias, e que está à disposição para contribuir com as autoridades.