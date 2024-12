Pé na Carreira se despede do calendário de corridas de rua de Fortaleza neste domingo

Presente no calendário esportivo das corridas no Ceará desde 2009, a Pé na Carreira será realizada pela última vez em 2024. A 12ª edição, “Sorria, Esporte É Vida” será a despedida da tradicional corrida, no dia 22, a partir das 5h30, no Centro Administrativo do Cambeba. A prova fecha o calendário de corridas de rua em Fortaleza no ano.

“Tudo que tem um começo, tem um fim, é um ciclo. O Pé na Carreira existe desde 2009, é a corrida independente mais longeva do Estado, são 12 edições, foi a prova que abriu as portas para muita gente nesse esporte aqui no Estado. Ano passado tivemos recorde de inscrições e esse ano vamos terminar lá em cima, com qualidade e com a memória de todas as grandiosas edições que tivemos", explica Fernando Elpídio, diretor e idealizador do Pé na Carreira.

Esta edição também terá a Rumbora Pet, prova voltada para animais de estimação, que acontece no sábado (21), também no Cambeba, a partir das 6h.

Legenda: Esta edição da Pé na Carreira também terá a Rumbora Pet, prova voltada para animais de estimação, que acontece no sábado (21), a partir das 6h. Foto: Divulgação / Pé Na Carreira



Programação

Os percursos da Pé na Carreira são de 4km - categorias Deu Nem Para Suar e Se Garante (PCD's); e 8km - categorias Volto Já e a novidade da categoria "Casca de Bala", que será feita em duplas. Já a corrida pet terá o percurso de 400 metros e a inscrição será mediante doação de kg de alimento, que serão direcionados para abrigos de animais.



O projeto esportivo, realizado pela Nova Letra Eventos Criativos e conhecida por unir o humor e a irreverência cearenses como inspiração à prática esportiva, tem como tema a união do esporte com a felicidade, com o slogan “Sorria, Esporte É Vida". A largada é a tradicional vaia cearense e ainda estimula os competidores a irem fantasiados de seus personagens, cantores ou figuras favoritas.



Rumbora pet

Na edição de 2024, o Pé na Carreira tem uma novidade para quem ama animais, é a corrida Rumbora Pet, para cães de estimação. O evento acontecerá no dia 21 de dezembro, sábado, na loja da Brisanet da Av. Washington Soares, em Fortaleza. A inscrição será R$ 50,00 e 3kg de ração para serem doados a instituições que cuidam de animais abandonados.



"Hoje o nosso pet, seja cachorro, gato, papagaio, calopsita, hamster ou qualquer outro faz parte da família, mas sabemos também que muitos passam dificuldades, então pensamos em auxiliar os dois lados. O tutor faz a sua inscrição, recebe camisa, medalha se diverte com seu pet e ainda ajuda aos que precisam. explica diretor da Nova Letra, Fernando Elpídio.

Legenda: Os corredores cearenses se despedirão da Pé Na Carreira neste domingo, prova que acontece desde 2009 Foto: Divulgação / Pé Na Carreira



Casca de Bala

Outra novidade desta edição é a categoria Casca de Bala, para o percurso de 8km, que será realizada em duplas. As duplas podem ser tanto masculinas e femininas, quanto mista, e é uma categoria exclusiva para participantes já inscritos na meia maratona oficial do Ceará, 21K Terra da Luz.



Entrega de Kits

A retirada de kits para a corrida, sejam eles individuais, Casca de Bala, grupos e assessorias, idosos com mais de 60 anos e cortesias, de todas os percursos, irão acontecer nos dias 20 e 21 de dezembro, no Espaço Colabora Pet do Shopping Via Sul, das 10h às 19h.

Já a retirada de kits para o Rumbora Pet acontece exclusivamente no dia 20 de dezembro, também no Espaço Colabora Pet do Shopping Via Sul, das 10h às 19h.



SERVIÇO - Corridas 12ª Pé Na Carreira e Rumbora Pet

Pé na Carreira

22 de dezembro - 5h30

Centro Administrativo do Cambeba (Av. Gen. Afonso Albuquerque Lima, 769)

Rumbora Pet

21 de dezembro - 6h30

Centro Administrativo do Cambeba (Av. Gen. Afonso Albuquerque Lima, 769)

Mais informações: https://novoticket.com.br/site/ e @penacarreira