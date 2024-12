Ex-Ceará e Corinthians, atacante Jô é liberado da prisão em MG após pagar pensões atrasadas

"Em relação às matérias veiculadas sobre mim, esclareço que a condução em questão decorreu de um mal-entendido causado por um erro sistêmico entre os sistemas do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Após a identificação e correção do problema, o alvará de soltura foi expedido pela Juíza da jurisdição plena de Itagibá (TJBA) e confirmado pelo Juiz de Plantão da Comarca de Contagem. Apesar dos entraves enfrentados devido à incomunicabilidade entre os sistemas, a situação já foi solucionada."