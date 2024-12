Fora de casa, Fortaleza BC vence Unifacisa em mais uma rodada do NBB

O Fortaleza BC venceu a Unifacisa em mais uma rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo entre as equipes nordestinas ocorreu nesta quinta-feira (19), em Campina Grande. O Carcalaion superou os donos da casa por 81 a 77 e somaram a quarta vitória na temporada. Delph foi o cestinha da partida com 20 pontos marcados. Pelo time cearense, Nique chegou aos 18 pontos.

A equipe tricolor logo conseguiu se impor diante do adversário e encerrou o primeiro tempo com placar de 49 a 35, com parciais de 16x24 e 19x25 nos dois primeiros quartos. No período seguinte, a equipe da casa cresceu e encerrou com 19x8 no marcador. No último quarto, mais equilíbrio, mas o Carcalaion selou a vitória com parcial de 23x24.

Com o resultado, a equipe tricolor subiu para a 17ª posição na tabela. O próximo desafio será no dia 27 de dezembro (sexta-feira), quando enfrenta o Caxias do Sul fora de casa.