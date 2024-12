Marcelo Paz avalia 2024 do Fortaleza e traça metas para 2025: ‘teremos um time competitivo’

Após mais uma temporada histórica protagonizada pelo time do Fortaleza, o CEO da equipe, Marcelo Paz, compartilhou em entrevista para o Globo Esporte a sua felicidade com as conquistas do clube no ano de 2024 e traçou as metas para o próximo ano.

Tomando como exemplo o ano de 2024, na qual a folha salarial do Fortaleza girou em torno de R$7,5 milhões, o dirigente fez questão de deixar claro que mais importante que aumentar o montante do salário, é melhorar a equipe que ficará disponível para Juan Pablo Vojvoda.

Falando de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, Paz diz que o pensamento é de buscar títulos. Na Copa do Brasil o ideal seria alcançar um salto maior do que nos últimos anos. Na tão sonhada Libertadores o objetivo é avançar na fase inicial. E ainda segundo o CEO, toda essa passagem durante as demais competições iria interferir no rendimento e objetivos do clube na primeira divisão nacional.

“Vamos brigar pelo Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, temos que pensar em título, sabendo que o nível da Copa do Nordeste subiu. Precisamos avançar na Copa do Brasil, são dois anos que não conseguimos ir tão longe, buscamos quartas de final ou mais a frente. Libertadores, seria interessante passar da primeira fase, mas também depende do sorteio, isso direciona um pouco. Série A, a competição mais importante de todas e que dá base para tudo, sabemos a importância e a necessidade de cuidado e regularidade”, disse Paz.

Ano de 2024

A derrota no estadual para o maior rival não abalou a caminhada do Fortaleza no ano. Após esse acontecimento, o Leão conquistou sua terceira Copa do Nordeste, chegou às quartas de final da Sul-Americana, e disputou até a penúltima rodada do Brasileirão o título nacional, sem perder uma rodada sequer jogando em seus domínios. Marcelo Paz comentou sobre essa trajetória da equipe do Pici.

“Foi um ano muito bom. Foram dois pontos altos. Primeiro a conquista da Copa do Nordeste, até pelo que aconteceu na competição, a reviravolta, e terminar dando a volta por cima, como campeão. Foi bastante simbólico, além de histórico. A campanha na Série A foi sensacional, nos levou novamente para uma fase de grupos da Libertadores da América, batemos recordes, alguns deles que vai ser difícil de ser batido por outros grupos. Melhor time fora do G-12 dos clubes mais históricos. O Fortaleza foi o que conseguiu maior pontuação. Isso é algo grandioso, invicto em casa, sofreu apenas oito gols em casa, foi uma campanha muito interessante e um quarto lugar honroso, chegando a liderar o campeonato e brigando por título na reta final”, disse o CEO.

Legenda: Fortaleza campeão da Copa do Nordeste 2024 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Paz conta que no desenrolar da Série A o grupo falava internamente sobre a possibilidade do título, mas sabia da dificuldade que seria segurar a posição tendo um calendário recheado de jogos seguidos fora de casa. O CEO ainda revela que essa questão da logística foi conversada com a CBF, mas nada foi feito.

“Internamente nós falávamos em título. Acreditávamos que era possível segurar essa posição, mas sabíamos que era difícil, porque a tabela era complicada com três jogos fora de casa. Liguei para a CBF porque era algo que poderia prejudicar a gente, mas explicaram que a tabela teria que ser aquela. Acreditamos que poderíamos chegar. Vivemos isso, trabalhamos e nos cobramos. Entregamos um ótimo resultado para o clube, mas não foi o suficiente para brigar por título até a última rodada”, comentou Paz.

Legenda: Hércules, jogador do Fortaleza, durante jogo contra o Cuiabá na Série A 2024 Foto: Ismael Soares/SVM

Para 2025, o Fortaleza terá cinco competições pela frente: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A do Brasileirão e Libertadores da América.