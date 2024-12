São Paulo oficializa saída de Rafinha, que desperta interesse do Coritiba

Rafinha não joga mais pelo São Paulo. Com contrato acabando no fim deste ano, o jogador de 39 anos não terá o vínculo renovado. As partes até negociaram a renovação, mas não chegaram a um acordo.

Prestes a ficar livre no mercado, Rafinha já foi procurado pelo Coritiba. O clube paranaense ainda não formalizou uma proposta. Entretanto, o tempo de contrato seria de um ano, contemplando o desejo do lateral de ter um vínculo até o fim de 2025, o que não foi atendido no São Paulo.Nascido em Londrina, Rafinha foi revelado pelo Coritiba em 2002, aos 17 anos. Em 2005, o jogador foi negociado com o Schalke 04. Ele também passou por Genoa, Bayern de Munique, Flamengo, Olympiacos e Grêmio.No São Paulo desde 2022, Rafinha entrou em campo em 116 partidas Com um gol marcado com a camisa são-paulina, ele conseguiu conquistar dois títulos, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei, no começo deste ano.