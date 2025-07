Copa América feminina de futebol: veja datas e horários dos jogos do Brasil

A Copa América feminina de futebol se aproxima. Ao todo, 12 seleções vão participar da competição que será realizada em Quito, no Equador, entre 12 de julho e 2 de agosto. Sob comando de Arthur Elias, o Brasil vai em busca de mais um título da competição. A seleção canarinho está no Grupo B junto com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. Veja datas e horários dos jogos e adversários. O grupo se apresenta na Granja Comary nesta quinta-feira (3).

A seleção embarca para a competição no dia 10 de julho. Entre as convocadas, estão a Rainha Marta e a cearense Fátima Dutra, que é lateral e atua pela Ferroviária-SP. Ao todo, 23 atletas foram chamadas para a competição. No Grupo A estão Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai. As duas melhores equipes de cada grupo avança para as semifinais, em seguida disputam a final.

A equipe brasileira, que é octacampeão do torneio (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022), vai em busca do nono título.

ATLETAS CONVOCADAS

GOLEIRAS: Lorena (KC Current-EUA), Cláudia (Fluminense) e Camila (Cruzeiro)

ZAGUEIRAS: Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo), Mariza (Corinthians)

LATERAIS: Fê Palermo (Palmeiras), Antônia (Real Madrid), Yasmim (Real Madrid-ESP) e Fátima Dutra (Ferroviária)

MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louisville) e Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP)

ATACANTES: Dudinha (São Paulo), Jhonson (Corinthians), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Marta (Orlando Pride-EUA), Gio (Atlético de Madrid), Amanda Gutierres (Palmeiras), Kerolin (Manchester City-ING) e Gabi Portilho (Gotham)

VEJA DATAS DOS JOGOS DO BRASIL

Domingo (13 de julho)

21h - Brasil x Venezuela

Quarta-feira (16 de julho)

18h - Bolívia x Brasil

Terça-feira (22 de julho)

21h - Paraguai x Brasil

Sexta-feira (25 de julho)

21h - Brasil x Colômbia