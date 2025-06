Arena Castelão pode ser palco de amistoso da Seleção Feminina em outubro

O Brasil está a dois anos da Copa do Mundo Feminina. A competição, com início marcado para 24 de junho de 2027, será realizada pela primeira vez em um país Sul-Americano. A equipe, que vai disputar a Copa América, vai realizar amistosos logo após a disputa. Um desses jogos pode ocorrer na Arena Castelão, em Fortaleza, uma das cidades-sede do Mundial. A Federação Cearense de Futebol (FCF) manifestou interesse em receber um dos confrontos.

“A FCF já manifestou interesse, já está no sistema de cadastro da CBF. Como receberemos jogos da Copa do Mundo, queremos já trabalhar no sistema da Copa do Mundo. O futebol cearense está habilitado a receber a seleção. Ainda não sabemos quem será o adversário, quando vai ser o jogo. Mas que há a habilitação para o evento, sim”, afirmou Mauro Carmélio ao Diário do Nordeste.

PRÓXIMOS PASSOS

O presidente da FCF explicou que a solicitação foi feita no dia 9 de junho através de um sistema interno das federações com a CBF. Em seguida, recebeu o contato da pessoa responsável pela seleção para informar que a Arena Castelão está habilitada. A partir daí, a federação cearense aciona a Secretaria de Esportes do Estado, assim como com o Castelão, para conversas sobre datas.

Além da capital cearense, outras sete capitais brasileiras vão sediar a Copa do Mundo feminina de 2027 e devem se candidatar a receber um dos amistosos: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

"A Copa de 2027 será uma oportunidade única para dar ainda mais visibilidade ao futebol feminino no Brasil. Nosso objetivo é ampliar a participação, consolidar a modalidade e mostrar o talento de nossas jogadoras para o mundo. Queremos eternizar esse momento com nossa primeira estrela", afirmou Cris Gambaré, coordenadora de Seleções Femininas da CBF.

A coordenadora ressaltou, em entrevista ao ge, que esses amistosos serão realizados em datas Fifas alternadas e com rivais do top 10 do ranking da Fifa. O intuito da CBF é melhorar a preparação da seleção brasileira e fortalecer o vínculo nacional com o futebol feminino. Além disso, há preferência tanto da entidade nacional quanto das seleções adversárias por atuarem em estádios onde os jogos da Copa do Mundo de 2027 vão ocorrer. A Data Fifa será entre os dias 20 e 29 de outubro.

Ao todo, 32 seleções vão participar da Copa do Mundo no Brasil, que será realizada entre 24 de junho a 25 de julho de 2027. Mas o próximo desafio da equipe comandada por Arthur Elias será no dia 13 de julho, quando enfrenta a Venezuela, em jogo do Grupo B, na estreia da Copa América.