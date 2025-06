Com cearense Fátima Dutra, Seleção Brasileira é convocada para a Copa América

O técnico Arthur Elias convocou nesta segunda-feira (9), 23 jogadoras para a disputa da Copa América, em julho e agosto, no Equador. Entre as convocadas, está a lateral cearense Fátima Dutra, da Ferroviária/SP.

Fátima e as companheiras também representarão a Seleção Feminina no último amistoso antes da competição – dia 27, contra a França, em Grenoble.

A Seleção, após a medalha de prata na Olimpíada de Paris ano passado, já disputou oito amistosos, todos contra seleções fortes, que estão entre as potências do futebol feminino. E os resultados foram muito expressivos, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Fátima é do Cedro

A lateral-esquerda nasceu no Cedro (CE). Ela começou a carreira no Menina Olímpica, onde ela conquistou o Campeonato Cearense de 2016. Ela teve passagens por Tiradentes-PI, XV de Piracicaba, 3B da Amazônia e Vitória das Tabocas. Em seguida, transferiu-se para o Ceará, mas em menos de um ano foi para o futebol português. Em setembro de 2019, partiu para o Torreense. Em julho de 2022, foi anunciada no Sporting CP. Com essa experiência em Portugal, Fátima conta que amadureceu. Retornou ao Brasil para assinar um contrato de dois anos e meio com a Ferroviária.

Preparação

Nesse período, a Seleção empatou com a Colômbia (1 a 1) e venceu a mesma adversária por 3 a 1, em amistosos disputados em Cariacica-ES. Na sequência, derrotou duas vezes a Austrália como visitante: 3 a 1 e 2 a 1.

Legenda: A Seleção Brasileira venceu dois amistosos contra o Japão este mês Foto: Lívia Villas Boas / CBF

Pouco depois, a Seleção enfrentou duas vezes os Estados Unidos nos EUA. Perdeu o primeiro jogo por 2 a 0, com uma boa atuação. Na outra partida, fez história ao derrotar pela primeira vez as norte-americanas no país delas: 2 a 1.

Por fim, recentemente, em São Paulo, a Seleção superou o Japão também em duas oportunidades: 2 a 1 e 3 a 1.

Confira abaixo a lista das convocadas:

Goleiras

Lorena - Kansas City (EUA)

Camila - Cruzeiro

Cláudia - Fluminense

Zagueiras

Tarciane – Lyon (FRA)

Isa Haas - Cruzeiro

Kaká – São Paulo

Mariza - Corinthians

Laterais

Yasmim – Real Madrid (ESP)

Fátima Dutra - Ferroviária

Fê Palermo - Palmeiras

Antônia – Real Madrid (ESP)

Meia-Campistas

Angelina – Orlando Pride (EUA)

Duda Sampaio - Corinthians

Ary Borges – Racing Louisville (EUA)

Ana Vitória – Atlético de Madrid (ESP)

Atacantes

Kerolin – Manchester City (ING)

Gio – Atlético de Madrid (ESP)

Luany – Atlético de Madrid (ESP)

Dudinha – São Paulo

Marta – Orlando Pride (EUA)

Amanda Gutierres - Palmeiras

Gabi Portilho – Gotham (EUA)

Jhonson - Corinthians