Judô por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024: Brasil vence a Sérvia e segue na disputa pelo bronze

O Brasil começou bem na disputa por equipes do judô. Contra Cazaquistão, o time brasileiro venceu por 4 a 2 e avançou. Porém, nas disputa das quartas de final, perdeu para a Alemanha e agora enfrenta a Sérvia na repescagem, na luta pelo bronze.

Acompanhe ao vivo a disputa do judô por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

7:29 - Ippon!!!! Rafaela Silva vence de forma incontestável. 4 a 1. Agora é saber quem vai enfrentar o Brasil na disputa direta pelo bronze.

7:26 - Vitória brasileira. Rafael Baby vence após adversário receber três punições. 3 a 1

7:16 - Cansada, Bia Souza perde luta para sérvia. Mas Brasil segue na frente: 2 a 1.

7:15 - Vitória do Brasil!! Rafael Macedo vence sérvio. Brasil abre 2 a 0.

7:05 - Ketleyn Quadros vence a primeira luta para o Brasil. 1 a 0

6:45 - Brasil enfrenta a Sérvia na repescagem. Em instantes, as lutas recomeçam.

6:39 - Leonardo Gonçalves perde a luta de desempate e o Brasil é derrotado. Agora lutará pela medalha de bronze na repescagem

6:36 - Rafaela Silva vence!!!! 3 a 3!! Agora teremos a luta de desempate

6:31 - Vence o terceiro duelo a Alemanha. Leonardo Gonçalves perde.

6:29 - Empatamos!!! A nossa campeã Bia Souza vence mais uma e iguala tudo. 2 a 2!

Legenda: Bia Souza em ação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 Foto: Alexandre Loureiro/COB

6:23 - Ippon!!!!! Brasileiro Rafael Macedo consegue golpe no final da luta. Brasil diminuiu. 2 a 1 Alemanha.

6:17 - Alemanha abre 2 a 0. Ketleyn Quadros foi derrotada.

6:10 - Alemanha vence primeiro duelo. Daniel Cargnin leva ippon

6:05 - Brasil enfrenta a Alemanha. Lutas devem ocorrer em instantes.

6:00 - Leonardo Gonçalves aplica golpe no cazaque, com a luta no chão, e finaliza. 4 a 2! Vitória brasileira

5:50 - A campeão olímpica Bia Souza aplica um waza-ari e vence a luta no golden score. 3 a 2, Brasil.

5:45 - Rafael Macedo estava em vantagem, mas Abylaikhan Zhubanazar consegue aplicar uma chave de braço e vence o combate

5:40 - Ketleyn Quadros aplica golpe e vence adversária por ippon: 2 a 1.

5:30 - Atleta do Cazaquistão consegue aplicar golpe no brasileiro Daniel Cargnin e vence o combate por ippon

5:20 - Rafaela Silva aplica golpe e consegue ippon contra atleta do Cazaquistão

5:10 - A equipe do Brasil será: Ketleyn Quadros Rafaela Silva Rafael Macedo Beatriz Souza Daniel Cargnin Leonardo Gonçalves

5:00 - Seis atletas de cada país sobem no tatame para buscar uma vaga nas quartas de final.