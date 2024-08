Atual campeã olímpica do salto, Rebeca Andrade defende ouro em final da ginástica em Paris

Rebeca Andrade vai em busca de mais uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris neste sábado (3). A ginasta brasileira disputa a final do salto e vai defender o título de atual campeã olímpica no aparelho, ouro conquistado em Tóquio 2020. A disputa terá início às 11h20 (de Brasília), na Arena Bercy.

Ela é uma das principais esperanças de medalhas para o Brasil. Em Paris, já conquistou o bronze na disputa por equipes, uma resultado inédito, e a prata no individual geral. Com isso, ela se tornou a atleta brasileira com mais medalhas olímpicas na história do país. Ao todo, são quatro. As outras duas conquistadas em 2020.

No entanto, este número pode aumentar. Além da disputa na final do salto, Rebeca também vai disputar finais em outros dois aparelhos: trave e solo. Para isso, terá pela frente Simone Biles, fenômeno da ginástica mundial, como principal rival nas disputas. A americana vai disputar as mesmas finais individuais que Rebeca.

SERVIÇO:

Ginástica Artística - Final Salto Feminino

Data e hora: 03/08, a partir das 11h20 (de Brasília)

Local: Arena Bercy