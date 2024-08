Quantas medalhas olimpícas Rebeca Andrade tem? Veja a trajetória da ginasta brasileira

Em sua segunda olimpíada, a ginasta brasileira Rebeca Andrade segue fazendo história. Ela se tornou a mulher com mais medalhas olímpicas após ganhar a prata no individual geral da competição feminina em Paris 2024 nessa quinta-feira (1º).

Até o momento, Rebeca tem duas medalhas em Paris. A primeira foi conquistada na última terça-feira (30), o bronze inédito por equipes ao lado de Flávia Saraiva, Júlia Soares, Lorrane Oliveira e Jade Barbosa.

No total, contando com Tóquio 2020, Rebeca Andrade já soma quatro medalhas olímpicas:

Ouro: Salto (Tóquio 2020)

Prata: Individual geral (Tóquio 2020)

Prata: Individual geral (Paris 2024)

Bronze: Equipes (Paris 2024)

Veja também Jogada Viola Davis celebra vitória de Rebeca Andrade nas Olimpíadas: 'Eu te amo' Jogada Ginasta Lorrane Oliveira presta homenagem à irmã morta há quatro meses: 'Sempre vou te amar' Jogada Assista às apresentações de Rebeca Andrade e Flávia Saraiva na final da Olimpíada de 2024 Jogada Ginástica artística nas Olimpíadas 2024: Rebeca Andrade conquista a prata; Simone Biles é ouro

Trajetória de Rebeca Andrade

A carreira de sucesso de Rebeca foi repleta de obstáculos até a ginasta chegar ao topo das melhores do mundo. Ela começou a treinar aos quatro anos após participar de um projeto social da Prefeitura de Guarulhos, em São Paulo.

Ela se estabeleceu em 2011 no Rio de Janeiro, pela equipe do Flamengo, onde se encontra até hoje. Em 2016, ela conquistou cinco medalhas em etapas de Copa do Mundo e estreou nos Jogos Olímpicos do Rio.

Em 2017, seguiu competindo e ganhou três ouros na Copa do Mundo, mas teve uma lesão no ligamento do joelho. Uma nova lesão veio em 2019, também no joelho, quase tirando a ginasta do ciclo olímpico de Tóquio.

Ela se recuperou, ganhou duas medalhas em Tóquio e consagrou seu nome no esporte. Nos anos seguintes, foi estrela dos campeonatos mundiais e medalhou em cada um deles em 2021, 2022 e 2023.