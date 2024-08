Assista às apresentações de Rebeca Andrade e Flávia Saraiva na final da Olimpíada de 2024

As ginastas Rebeca Andrade e Flávia Saraiva disputam a final do individual geral feminino da ginástica artística nesta quinta-feira (1º) nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Diário do Nordeste mostra os movimentos e as respectivas apresentações. A definição da medalha ocorre após as provas.

Vale ressaltar que essa competição premia a atleta mais completa da modalidade. Assim, todas as competidoras disputam provas de salto, barras assimétricas, solo e trave e somam uma pontuação.

Assista às apresentações de Rebeca Andrade e Flávia Saraiva

Salto | Rebeca Andrade: 15.100

Salto | Flávia Saraiva: 13.633

Barras | Flávia Saraiva: 15.100

Barras | Rebeca Andrade: 14.666

Trave | Flávia Saraiva: 14.266

Trave | Rebeca Andrade: 14.133

Solo | Flávia Saraiva: 12.233

Solo | Rebeca Andrade: não executado ainda