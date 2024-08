Rebeca Andrade e Flávia Saraiva disputam final no individual geral de ginástica; veja onde assistir

Rebeca Andrade e Flávia Saraiva vão representar o Brasil em mais uma final nos jogos olímpicos de 2024. As atletas estão na disputa da final do individual geral de ginástica artística, que acontece nesta quinta-feira (1). A Arena Bercy será palco, mais uma vez, para a disputa entre as 24 melhores ginastas do mundo, que brigam por uma medalha a partir das 13h15 (horário de Brasília).

Na disputa por equipes, realizada na última segunda-feira (29), as brasileiras já garantiram o bronze em um feito inédito na história da ginástica feminina do país. Agora, a competição é individual. Rebeca e Flávia voltam a se apresentar em todos os aparelhos, solo, trave, barras paralelas e salto. Vence quem tiver o maior número de pontos ao fim da rotação.

Legenda: Time brasileiro de ginástica feminina foi bronze na final por equipes Foto: Ricardo Bufolin/CBG

Na fase classificatória, Andrade foi a segunda colocada com nota de 57.700, enquanto Saraiva somou 54.199 pontos. A americana Simone Biles ficou na primeira posição com 59.566.

ONDE ASSISTIR

A final será transmitida pelo Sportv2, Globoplay e no youtube pela CazéTV.