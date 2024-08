Viola Davis celebra vitória de Rebeca Andrade nas Olimpíadas: 'Eu te amo'

A atriz estadunidense Viola Davis, conhecida pela série "How to Get Away with Murder", parabenizou a ginasta Rebeca Andrade pela medalha de prata nas Olimpíadas de Paris 2024. Na noite desta quinta-feira (1º), a brasileira publicou uma homenagem ao treinador, Francisco Porath, e foi celebrada pela celebridade em um comentário no Instagram.

"Eu te amo! Obrigada por fazer acontecer mais uma vez! O melhor treinador do mundo!", escreveu Rebeca. Nos comentários, Viola escreveu, misturando português e inglês: "EU TE AMO Rebeca!! Congratulations".

Legenda: Viola Davis parabeniza Rebeca Andrade Foto: Reprodução/Instagram

Viola, que é considerada uma das mulheres negras mais importantes da atualidade, também usou o Instagram para deixar os parabéns à Simone, Rebeca e Sunisa Lee, o trio que conquistou o pódio da categoria do individual geral feminino na ginástica artística.

Veja também Jogada Assista às apresentações de Rebeca Andrade e Flávia Saraiva na final da Olimpíada de 2024 Jogada Ginástica artística nas Olimpíadas 2024: Rebeca Andrade conquista a prata; Simone Biles é ouro

Prata nas Olimpíadas de Paris

Na final do individual geral feminino nas Olimpíadas 2024, em Paris (FRA), Rebeca Andrade ficou atrás apenas de Simone Biles, dos Estados Unidos, conquistando a prata.

Rebeca somou 15.100 no salto, 14.866 nas barras assimétricas, 14.133 na trave de equilíbrio e 14.033 no exercício de solo, com um total de 57.932. Biles somou 15.766 no salto, 13.733 nas barras assimétricas, 14.566 na trave de equilíbrio e 15.066 no exercício de solo, com um total de 59.131.