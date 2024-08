Rebeca Andrade é mulher do Brasil com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos; veja lista

A ginasta Rebeca Andrade se tornou a brasileira com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos. Com a conquista da prata na decisão do individual geral feminino nesta quinta-feira (1º), na Olimpíada de Paris 2024, a paulista chegou a quatro conquistas de pódio, o máximo do país.

Ao todo, somou um ouro no salto e uma prata no individual geral em Tóquio-2020, além de bronze por equipes e prata, novamente na prova do individual geral, desta vez nos Jogos de Paris-2024.

Vale ressaltar que Rebeca Andrade ainda disputa medalhas em três finais: salto, solo e trave. Antes, a mulher com mais medalhas no país era a judoca Mayra Aguiar, com três bronzes em Tóquio-2020, Rio-2016 e Londres-2012. Com 25 anos, ainda apresenta uma longa projeção na modalidade.

Assim, se iguala a Isaquias Queiroz, da canoagem, Gustavo Borges, da natação, além de Serginho, do vôlei, como os brasileiros com quatro medalhas. Os recordistas do Brasil são Robert Scheidt e Torben Grael, ambos da vela, com cinco medalhas.

Atletas do Brasil com mais medalhas em Olimpíadas

Robert Scheidt | Vela: 5 (ouro em Atlanta-1996 e Atenas-2004; prata em Sidney-2000 e Pequim-2008; e bronze em Londres-2012).

Torben Grael | Vela: 5 (ouro em Atlanta-1996 e Atenas-2004; prata em Los Angeles-1984; e bronze em Seul-1988 e Sydney-2000).

Rebeca Andrade | Ginástica : 4 (ouro em Tóquio-2020; prata em Tóquio-2020 e Paris-2024; e bronze em Paris-2024)

Gustavo Borges | Natação: 4 (prata em Atlanta-1996 e Barcelona-1992; e bronze em Sydney-2000 e Atlanta-1996)

Serginho | Vôlei: 4 (ouro em Atenas-2004 e Rio de Janeiro-2016; e prata em Pequim-2008 e Londres-2012).

Mayra Aguiar | Judô : 3 (bronze em Tóquio-2020, Rio-2016 e Londres-2012)

Rodrigo Pessoa | Hipismo: 3 (ouro em Atenas-2004 e bronze em Sydney-2000 e em Atlanta-1996)

Giba, Dante e Rodrigão | Vôlei: 3 (ouro em Atenas-2004; e pratas em Pequim-2008 e Londres-2012)

Bruninho | Vôlei: 3 (ouro em Rio-2016; e pratas em Pequim-2008 e Londres-2012)

Ricardo | Vôlei de Praia: 3 (ouro em Atenas-2004; prata em Sydney-2000; e bronze em Pequim-2008)

Emanuel | Vôlei de Praia: 3 (ouro em Atenas-2004; prata em Londres-2012; e bronze em Pequim-2008)