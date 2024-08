França x Brasil pelas quartas de final do futebol feminino nas Olimpíadas 2024; veja onde assistir

A Seleção Brasileira de futebol feminino entra em campo neste sábado (3), pelas quartas de final nos Jogos Olímpicos Paris 2024. O adversário é a França, às 16 horas (de Brasília), no Estádio La Beaujoire, em Nantes.

Apesar de terminar a fase de grupos em terceiro lugar, o Brasil conseguiu avançar para o mata-mata do torneio. Até aqui, as brasileiras venceram apenas uma partida das três disputadas. O time triunfou na estreia contra a Nigéria, mas sofreu derrota contra as seleções de Japão e Espanha. Dessa forma, passou de fase como um dos dois melhores terceiros colocados.

Já as donas da casa terminaram a fase de grupos na liderança do Grupo A, com duas vitórias, diante da Colômbia e Nova Zelândia, e uma derrota para o Canadá.

O Brasil contabiliza no futebol feminino duas pratas na história: em Atenas 2004 e Beijing 2008. Já a França busca sua primeira medalha Olímpica.

Para o confronto, o técnico Arthur Elias não conta com Marta, expulsa na última partida.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através do Olympics.com, TV Globo, SporTV e CazéTV

PALPITE

FICHA TÉCNICA | FRANÇA X BRASIL