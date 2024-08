Bia Ferreira encara irlandesa na semifinal do boxe feminino da Olimpíada 2024; veja horário e onde

A brasileira Bia Ferreira sobe ao ringue, neste sábado (3), às 17h08 (horário de Brasília), para encarar a irlandesa Kellie Harrington, pela semifinal do boxe feminino até 60kg nas Olimpíadas de Paris 2024. O confronto tem sabor de revanche para a brasileira, que ficou com a prata nas Olimpíadas de Tóquio, três anos atrás, depois de perder para a adversária na última final. O duelo, que vale vaga na grande final, acontece na Arena do Norte de Paris.

Para chegar à semifinal, Bia Ferreira venceu a holandesa Chelsey Heijnen nas quartas de final. Antes disso, a brasileira havia desbancado a norte-americana Jajaira Gonzalez na estreia por decisão unânime da arbitragem.

ONDE ASSISTIR

A torcida pode acompanhar o duelo com as transmissões da TV Globo, SporTV e Cazé TV (Youtube).

Só em chegar na semifinal do boxe, a brasileira já garantiu medalha, afinal não existe disputa de terceiro lugar, pois ambos os perdedores desta penúltima etapa recebem a medalha de bronze.

FICHA TÉCNICA | BIA FERREIRA X KELLIE HARRINGTON

Local: Arena do Norte do Paris, em Paris-FRA

Data: 03/08/24 (sábado)

Horário: 17h08 (Horário de Brasília)