Familiares, amigos e ativistas do ciclismo protestaram na manhã desta sexta-feira (14), em frente ao Parque do Povo, em São Paulo, após a morte do ciclista Vitor Medrado, 46. A vítima foi assassinada durante um assalto no Itaim Bibi, zona nobre da cidade.

Segundo o G1, Vitor foi abordado por dois ladrões pouco após 6 horas da manhã dessa quinta (13). O criminoso que estava na garupa da moto chegou atirando e pegou os pertences do ciclista quando ele caiu no chão. O crime foi capturado por câmeras de segurança do entorno.

Morte gerou comoção

No ato desta sexta, amigos e familiares de Vitor levaram flores brancas e depositaram no local em que o ciclista foi baleado. De acordo com o G1, o clima era de comoção e revolta com a insegurança na capital paulista.

O caso é investigado pelo 15º Distrito Policial de São Paulo. A suspeita é de que o ladrão que atirou e matou Vitor seja o mesmo que tentou roubar um motociclista no Brooklin cinco horas depois e que também atirou contra a vítima.

Nos dois casos, a placa da motocicleta utilizada para abordar os homens é a mesma. No entanto, os pilotos do veículo seriam pessoas diferentes.