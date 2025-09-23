Ciclista faz rota em forma de coração para homenagear namorada em Fortaleza

Bicicletas são elos que fortalecem a relação entre pessoas e cidades. Pelas estradas, elas conectam sonhos e até afetos. Foi assim que Letícia Girão decidiu homenagear a namorada Beatriz Rocha. Em Fortaleza, a musicista percorreu 5 km num percurso em forma de coração, o pedal do amor. O veículo, que também desafoga o tráfego das cidades, é um importante aliado na qualidade de vida. Por isso, é uma das alternativas no dia mundial sem carro, celebrado na última segunda-feira (22). A data busca incentivar a reflexão sobre o uso excessivo de carros e as consequências disso para planeta e humanidade.

Letícia e Beatriz se conheceram na faculdade, em 2024. As duas são alunas do curso de Músicas da UFC. Uma toca sax, a outra piano. Uma já de olho na outra. As redes sociais e os amigos ajudaram na aproximação.

“Achava muita areia pro meu caminhãozinho. Não tinha coragem de falar com ela. E aí um dia perguntei a um amigo se ela namorava. Ele falou que não. Depois comentou com ela sobre mim. Eu só faltei morrer. Era minha paixão há meses. Na calourada, a gente conversou, depois por mensagens, até ficarmos de fato. Desde então, estamos juntas”, relembrou Beatriz.

A história de vida delas envolve bike. Enquanto Beatriz utilizava em passeio e exercício, quando morava em Rondônia, Letícia atravessa a Capital cearense para os compromissos do dia. Num desses trajetos, ela teve a ideia de desenhar um coração em homenagem à companheira.

Com o mapa aberto no Strava, aplicativo para registrar atividades de ciclismo e corrida, desenhou o percurso no próprio celular e fez ajustes até achar o caminho ideal rumo ao coração da namorada mais uma vez. Foi com a irmã nessa aventura pelas ruas do bairro Meireles. Pedal vai, pedal vem. E nada da Beatriz descobrir a homenagem feita pela companheira.

“Eu não soube achar o coração no aplicativo. Vi só uma outra atividade dela, que era 'voltando da casa do meu amor'. Depois, ela disse que tinha sido difícil fazer pois precisou desenhar no mapa, e eu sem entender. Quando viralizou no X, ela me mostrou e eu disse: 'O que é esse coração?" Eu só soube da homenagem quando hitou. Achei linda, a coisa mais romântica. Jamais imaginaria que essa declaração de amor da Letícia ia viralizar.' Beatriz Rocha

A ideia foi compartilhada com a amiga Bárbara, que repetiu o trajeto e divulgou o print do coração na rede social. Foram quase 800 mil visualizações e 39 mil curtidas.

“Não esperava viralizar, apesar de ser uma coisa diferente porque nem todo lugar dá para fazer”, lembrou Letícia.

"Fui com uma amiga minha, a gente passou pela Santos Dumont, pela Desembargador Moreira, fazendo o contorno da Praça das Flores. Eu pratico mais o pedal mesmo, o ciclismo. Mas também gosto muito de jogar basquete. Também fiz essa rota com uma amiga minha, a Maria", afirmou Bárbara Nogueira, autora do tuíte.

Legenda: Beatriz e Letícia também utilizam a bicicleta para momentos de lazer. Foto: Kid Junior/SVM

Fortaleza: capital do ciclismo

Fortaleza é referência no Brasil no incentivo ao uso do modal. É a capital do país onde as pessoas vivem mais próximas de alguma infraestrutura cicloviária. 51% da população mora a menos de 300 metros de alguma ciclofaixa, ciclovia, ciclorrota ou passeio compartilhado. Os dados são do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP).

É muito bom andar de bicicleta. É também um elemento de mobilidade, onde você vai usá-la em suas atividades de modo geral. Até no transporte de pequenas cargas. As cidades inteligentes investem no transporte ativo. Fortaleza investiu muito nesses últimos anos na infraestrutura cicloviária. E hoje, o grande desafio é interligar essa infraestrutura e mantê-la funcional e segura para que cada vez mais gente possa usar bicicleta. André Luís Barcelos Gerente de Operação e Fiscalização da AMC.

Já um estudo da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) mostra um aumento desse número para 64%. Atualmente, são 500 km dessas estruturas distribuídas entre todas as regionais da capital. Isso facilita a prática do ciclismo como passeio e como atividade física.

A bike é como se fosse extensão do meu corpo. Faço tudo nela. Vou pra faculdade, pro estágio. Eu pedalo para me divertir, me distrair. É uma forma de me mover. Fico meio enjoada com carro, ônibus. Mas a bike foi a forma de esquecer um pouco esse enjoo. Letícia Girão

“Eu pedalava praticamente todos os dias. Ia com meu pai. Era mais pra gente pedalar e conversar. Aqui eu não tive esse contato tão forte por não estar em condições de comprar uma bicicleta nova. E quando comecei a namorar a Letícia, ela começou a introduzir de novo a bike na minha rotina. Às vezes vamos pedalar juntas, destacou Beatriz, que é de Porto Velho (RO).

E quem não tem bicicleta?

Quem não tem bike pode aderir ao Bicicletar, sistema de bicicletas oferecido pela Prefeitura de Fortaleza. O usuário deverá cadastrar um cartão de crédito e validar a conta. A gratuidade vai seguir as normas da plataforma: viagens com duração máxima de 60 minutos, e será necessário aguardar um intervalo mínimo de 15 minutos entre cada uso.

É um dos maiores do país, chegando em todas as regionais da capital. Atualmente, o sistema conta com 270 estações (17 delas infantis. Até agora, já conseguimos 8 milhões de viagens já realizadas e quase seis mil usuários cadastrados no sistema. Priscila Diniz Coordenadora do Núcleo da Gestão Cicloviária da AMC.

“Utilizar o sistema é muito fácil. Basta baixar o aplicativo, seguir todas as orientações. Também pode escolher um passe, pode ser gratuito, com utilização de bilhete único ou carteirinha de estudante, e também pode escolher o passe comprado: o diário, mensal ou anual”, completa a coordenadora.

É importante lembrar a necessidade dos equipamentos de segurança durante o uso do modal. Primeiro, entender a importância da visibilidade, principalmente durante a noite.

“A legislação indica que deve ter a sinalização noturna, para você visualizar melhor. Espelho retrovisor também é um item bem relevante quando se está numa via e precisa observar os veículos perto de você. O capacete é outro que recomendamos o uso. Todos eles vão dar uma segurança e uma visibilidade a mais”, destacou André Luís.

Legenda: Bicicletar é um projeto de compartilhamento de bicicletas em Fortaleza. Foto: Kid Junior/SVM

O Meio Ambiente curte essa ideia

Usar bicicleta como meio de transporte ou na diversão tem vantagens que vão além da saúde física. A natureza também se beneficia. Só com o Bicicletar, por exemplo, mais de 3.300 toneladas de CO2 (carbono) deixaram de ir à atmosfera. Ao todo, já foram realizadas mais de 8.134.028 milhões viagens até agosto de 2025.* Os dados são do site oficial do projeto.

“A AMC trabalha para que ela seja mais utilizada. Cada bicicleta a mais na cidade é um veículo a menos e isso vai contribuir no trânsito. Vamos andar de bicicleta e aproveitar todo o investimento feito na nossa cidade para esse transporte, que pode mudar vidas melhorando a qualidade de vida de quem está andando e da população em geral”, completou o Gerente de Operação e Fiscalização da AMC.

Legenda: Capacete é um dos itens de segurança para a prática esportiva. Foto: Kid Junior/SVM

Saúde e bem estar em foco

Educador físico e personal trainer, Jefferson Santos explica as vantagens de dar umas voltinhas de bike. A prática traz benefícios não só físicos e estéticos, mas também de saúde mental.

"Andar de bicicleta tem inúmeros benefícios e o maior deles está ligado à saúde do coração e dos pulmões. Ela aumenta a captação de oxigênio na nossa corrente sanguínea, transportando para todo o corpo, contribuindo para o funcionamento das funções vitais. Além disso, promove fortalecimento muscular, resistência e condicionamento físico. Os benefícios estéticos e funcionais de pedalar têm maior ênfase nos músculos das coxas e glúteos com ótima ativação nos músculos paravertebrais e abdominais", afirmou Jefferson Santos.

"Há também as vantagens na saúde mental, melhorando a sensação de bem-estar e prazer pela liberação de alguns hormônios que agem na regulação do humor como dopamina, endorfina e ocitocina. Associada à uma boa alimentação e uma boa hidratação melhora significativamente a longevidade e qualidade de vida", completou o profissional.

Legenda: Beatriz e Letícia partilham a paixão pela bicicleta. Foto: Kid Junior/SVM

Para o casal, melhorar a saúde e o bem estar é uma das prioridades. Utilizar a bicicleta faz parte disso.

“Correr, pedalar uns dias na semana, e ela vai pegar a bike do Bicicletar enquanto não tem a dela. Tenho a minha há um ano, uma mountain bike aro 29, azul. Ganhei de aniversário do meu pai. Já devo ter rodado mais de 2 ou 3 mil km com ela. Se quero ir a um lugar de bike, mas não quero voltar de bike, pego o Bicicletar, vou e depois volto de ônibus ou de transporte alternativo”, ressalta Letícia.

“Tudo que queremos fazer é esse coração. Nossa meta é fazer esse mesmo formato correndo. Achei super dez. É uma ideia muito única. Por mim, todo mundo tinha que fazer esse coração para declarar o amor para o seu outro amor”, finalizou Beatriz.