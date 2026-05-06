Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Técnico Marcelo Vilar viraliza ao simular falta e brinca: 'cair foi fácil, difícil foi levantar'

A situação ocorreu na vitória do Guarany de Sobral contra o Caucaia

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:37)
Jogada

O técnico Marcelo Vilar, do Guarany de Sobral, viralizou no sábado (2) ao simular uma falta durante uma partida contra o Caucaia pela Série B do Cearense. No Raimundão, o treinador assistiu uma dividida entre dois jogadores e, ao ser tocado, se atirou no gramado e rolou pelo campo reproduzindo o que um dos atletas realizava, gerando risadas dos presentes no local.

Em contato com o Sistema Verdes Mares, Vila pontuou que foi um protesto contra esse “cai,cai” dos times atualmente, com muitas simulações. Além disso, brincou que ficar no chão foi fácil, a dificuldade existiu mesmo ao tentar levantar.

No confronto, o Guarany de Sobral venceu por 4 a 1 com gols de Edgo Guedes (2x), Diego Pinheiro e Luis Fernando - Isaias descontou. Na tabela de classificação, o Cacique do Vale ocupa a 3ª posição do Grupo B, com 10 pontos, enquanto o Caucaia é o 4º, com sete.

Restando apenas duas rodadas, o primeiro do chaveamento avança às semifinais, e o 2º e 3º colocados participam das quartas. No momento, o líder é o Itapipoca, com 15.

Assuntos Relacionados
A vantagem do Leão para o Vovô é de 390.621 seguidores

Jogada

Fortaleza e Ceará seguem entre os 18 clubes com mais seguidores no país em maio

Segundo ranking do Ibope/Repucom, o Fortaleza é o 16º colocado, enquanto o Ceará é o 18º

Redação Há 1 hora
Brítez em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza viaja com 26 jogadores para jogos da Copa do Nordeste e Série B; veja lista

O time tricolor embarcou para Aracaju, onde encara o Confiança-SE

Alexandre Mota Há 2 horas
VÍDEO

Jogada

Técnico Marcelo Vilar viraliza ao simular falta e brinca: 'cair foi fácil, difícil foi levantar'

A situação ocorreu na vitória do Guarany de Sobral contra o Caucaia

Alexandre Mota 06 de Maio de 2026
VÍDEO

Jogada

Robinho Jr perdoa Neymar e encerra briga no Santos

O jogador de 18 anos tinha acusado do camisa 10 de agressão

Alexandre Mota 06 de Maio de 2026
Bayern de Munique e PSG

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2026

Liuê Góis 06 de Maio de 2026
Gerson

Jogada

Universidad Católica x Cruzeiro na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 6 de maio

Liuê Góis 06 de Maio de 2026