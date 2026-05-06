Técnico Marcelo Vilar viraliza ao simular falta e brinca: 'cair foi fácil, difícil foi levantar'

O técnico Marcelo Vilar, do Guarany de Sobral, viralizou no sábado (2) ao simular uma falta durante uma partida contra o Caucaia pela Série B do Cearense. No Raimundão, o treinador assistiu uma dividida entre dois jogadores e, ao ser tocado, se atirou no gramado e rolou pelo campo reproduzindo o que um dos atletas realizava, gerando risadas dos presentes no local.

Em contato com o Sistema Verdes Mares, Vila pontuou que foi um protesto contra esse “cai,cai” dos times atualmente, com muitas simulações. Além disso, brincou que ficar no chão foi fácil, a dificuldade existiu mesmo ao tentar levantar.

No confronto, o Guarany de Sobral venceu por 4 a 1 com gols de Edgo Guedes (2x), Diego Pinheiro e Luis Fernando - Isaias descontou. Na tabela de classificação, o Cacique do Vale ocupa a 3ª posição do Grupo B, com 10 pontos, enquanto o Caucaia é o 4º, com sete.

Restando apenas duas rodadas, o primeiro do chaveamento avança às semifinais, e o 2º e 3º colocados participam das quartas. No momento, o líder é o Itapipoca, com 15.