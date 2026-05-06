Fortaleza viaja com 26 jogadores para jogos da Copa do Nordeste e Série B; veja lista

A delegação do Fortaleza embarcou com 26 jogadores, na tarde desta quata-feira (6), para Aracaju, onde encara o Confiança-SE em jogo único das quartas de final da Copa do Nordeste. O confronto será na quinta (7), às 19h30, no estádio Batistão/SE.

A base da equipe é a mesma dos últimos jogos. De volta às atividades com bola, o goleiro João Ricardo segue em recondicionamento físico e ainda não retornou aos jogos.

Além disso, o técnico Thiago Carpini também conta com mais quatro baixas no departamento médico. A lista contempla: o zagueiro Tomás Cardona, os laterais-esquerdos Fuentes, o volante Bruninho e o meia Lucas Crispim.

Pelo regulamento, quem vencer avança no mata-mata. Em caso de igualdade, a disputa será nos pênaltis. A comissão técnica relacionou mais atletas porque o próximo duelo tricolor também é fora de casa, com o grupo seguindo preparação fora do Estado. No domingo (10), visita o Avaí, às 18h30, na Ressacada, pela Série B do Brasileiro.

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Goleiros : Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão

: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão Laterais : Paulinho, Mailton e Mucuri

: Paulinho, Mailton e Mucuri Zagueiros : Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal

: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal Meio-campistas : Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald, Ryan e Rossetto

: Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald, Ryan e Rossetto Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Kayke, Vitinho e Welliton

Balanço do Departamento Médico