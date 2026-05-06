Fortaleza e Ceará seguem entre os 18 clubes com mais seguidores no país em maio

Fortaleza e Ceará seguem entre os 18 clubes com mais seguidores em redes sociais no futebol brasileiro. De acordo com a edição de maio do ranking mensal elaborado pelo Ibope/Repucom, o Fortaleza é o 16º colocado, com 4,2 milhões de seguidores, enquanto o Ceará é o 18º, com 3,8 milhões.

O ranking, atualizado todos os meses, considera os perfis dos clubes no Instagram, Facebook, X, Youtube e Tiktok.

Vantagem tricolor

A vantagem do Leão para o Vovô, mais precisamente, é de 390.621 seguidores. O Fortaleza está a frente nas cinco redes.

Excluindo os clubes da Série A, o Fortaleza é o 2º colocado e o Ceará é o 3º, abaixo apenas do Sport (15º no geral), que soma 5,2 milhões de seguidores.

O líder do ranking é o Flamengo, com 67,6 milhões, com larga vantagem para o 2º, o Corinthians, que soma 43 milhões.