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Robinho Jr perdoa Neymar e encerra briga no Santos

O jogador de 18 anos tinha acusado do camisa 10 de agressão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:10)
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O conflito entre os atacantes Robinho Jr. e Neymar chegou ao fim de forma pacífica para o Santos. Após o filho do ex-atleta Robinho protocolar uma notificação judicial acusando o camisa 10 de agressão, após um desentendimento durante um treino da equipe no último domingo (3), o jovem de 18 anos perdoou o astro e revelou que a ação foi fruto de um movimento de “raiva” junto aos próprios empresários.

Em contato com a imprensa, Neymar também se manifestou sobre a situação publicamente com um novo pedido de desculpas. O capitão do Peixe, de 34 anos, confirmou que se “excedeu” e ressaltou que o episódio deveria ter sido resolvido no vestiário, sem necessidade da imprensa.

As declarações ocorreram na noite desta terça-feira (5), após o Santos empatar em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta-PAR, no Paraguai, durante partida da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em campo, Neymar marcou o gol do Peixe e celebrou com Robinho Jr., que estava no banco de reservas.

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