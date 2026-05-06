Santa Fe e Corinthians se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (6), em partida válida pela 4ª rodada do Grupo E. O jogo será às 21h30, no Estádio El Campín, em Bogotá (COL). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Santa Fe x Corinthians terá transmissão da Globo, ge tv e Paramount+

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santa Fe

Mosquera; Helibelton Palacios, Olivera, Moreno e Mafla; Torres, Toscano e Fernandez; Luís Palacios, Rodallega e Fagundez.Técnico: Pablo Repetto

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho (Lingard).Técnico: Fernando Diniz

FICHA TÉCNICA

Santa Fe x Corinthians

Data e hora: 6 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio El Campín, em Bogotá (COL)