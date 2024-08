Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 neste domingo (4)

Com destaque para Hugo Calderano no tênis de mesa, Ana Vitória Magalhães no ciclismo de estrada, Rebeca Andrade nas barras assimétricas, Valdileia Martins no salto em altura, o Brasil vai em busca de subir no ranking de medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024. Veja a agenda da amarelinha.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (4)

Atletismo

5h05 | Tatiane Raquel da Silva | 3.000 metros com obstáculos - 1ª rodada

5h55 | Lorraine Barbosa e Ana Carolina Azevedo | 200 metros rasos - 1ª rodada

06h00 | Lucas Marcelino dos Santos | Salto em distância - classificação

6h50 | Eduardo de Deus e Rafael Pereira | 110 metros com barreiras - 1ª rodada

7h35 | Chayenne da Silva | 400 metros com barreira - 1ª rodada

14h05 | Lucas Carvalho | 400 metros rasos - 1ª rodada

14h55 | Valdileia Martins | salto em altura - Final

Boxe

6h16 | Jucielen Romeu x Esra Yildiz (TUR) | Quartas de final

Canoagem Slalom

10h30 | Pedro Gonçalves | Caiaque Cross - Eliminatórias

11h45 | Ana Satila | Caiaque Cross - Eliminatórias

Ciclismo estrada

9h | Ana Vitória Magalhães | Vale medalha

Ginástica artística

11h20 | Rebeca Andrade | Barras assimétricas – final

Tênis de mesa

8h30 | Hugo Calderano x Felix Lebrun (FRA) | Disputa do Bronze

Tiro com arco

5h09 | Marcus D’Almeida x Kim Woojin (COR) | Oitavas de final

Tiro esportivo

04h30 | Georgia Furquim Bastos | Classificação Dia 2

Vela

7h05 | Bruno Fontes | Dinghy

7h05 | João Siemsen e Marina Arndt | Multicasco misto

07h13 | Bruno Lobo | Kite

9h35 | Gabriella Kidd | Dinghy

12h05 | Isabela Swan e Henrique Haddad | Dinghy misto

Vôlei

16h | Brasil x Polônia | Rodada preliminar - Grupo B

Vôlei de Praia

05h00 | George/André x Ehlers/Wickler (ALE) | Oitavas de final

12h00 | Carol/Barbara x Mariafe/Clancy (AUS) | Oitavas de final

16h00 | Evandro/Arthur x Van de Velde/Immers (HOL) | Oitavas de final