Carol Solberg e Bárbara Seixas são derrotadas por australianas e estão fora das Olimpíadas

Mais uma dupla foi eliminada no vôlei de praia neste domingo (4). Bárbara Seixas e Carol Solberg foram derrotadas pelas australianas Mariafe e Clancy por 2 sets a 0, em jogo no Estádio Torre Eiffel. As jogadoras brasileiras se despediram das Olimpíadas de Paris nas oitavas da competição.

Carol e Bárbara lagaram na frente no primeiro set e seguraram a vantagem durante um bom tempo. Mas viram Clency fazer boa passagem no saque e equilibrar a partida. Assim, as australianas cresceram no jogo e viraram o marcador para vencer o primeiro set por 24 a 22.

No segundo set, Mariafe e Clancy seguiram bem no saque e logo abriram boa vantagem diante das brasileiras. As atuais vice-campeãs olímpicas também contaram com erros de Bárbara e Carol para fechar o placar em 21 a 14 e garantir vaga nas quartas de final das Olimpíadas.

Além de Carol e Bárbara, George e André também se despediram da competição neste domingo.