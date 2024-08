Marcus D'Almeida é eliminado das Olimpíadas de Paris após derrota para sul-coreano

Uma das esperanças de medalha para o Brasil, Marcus D'Almeida foi eliminado nas oitavas de final do tiro com arco dos Jogos de Paris neste domingo (4). O brasileiro acabou superado por Kim Woo-Jin, da República da Coreia, que venceu por 7 a 1.

A disputa era vista como uma final olímpica antecipada, já que o brasileiro é o número 1 do mundo, enquanto o sul-coreano é o vice no ranking. Woo-Jin acertou um 9 e onze flechas no 10, uma grande performance.

“Foi um ciclo Olímpico muito bom. Ganhei duas medalhas em campeonatos mundiais seguidas, ganhei Copa do Mundo, sou número 1 do mundo. Aprendi a atirar em uma nova prova que é o indoor. Foi um ciclo muito bom para minha evolução, mas eu não morri, eu só perdi aqui, então eu vou continuar forte para ir ao próximo ciclo”, disse em entrevista ao Olympics.com.