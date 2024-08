Tênis de mesa na Olimpíada 2024: Hugo Calderano disputa medalha de bronze neste domingo

O brasileiro Hugo Calderano está a uma vitória de fazer história. Em busca do 3º lugar, ele enfrentará o francês Félix Lebrun na disputa pelo bronze neste domingo (4), às 7h30min (horário de Brasilia).

Aos 28 anos, Hugo Calderano disputa os Jogos Olímpicos pela terceira vez na carreira e já fez história por ser o dono da melhor campanha brasileira na modalidade em todos os tempos.

Na semifinal, Calderano foi derrotado pelo sueco Truls Möregårdh, por 4 a 2. Agora, tenta garantir o bronze para conquistar uma inédita medalha para o Brasil na modalidade. Esta é a primeira vez que o Brasil tem um atleta entre os quatro melhores no tênis de mesa.

O brasileiro, que é o 6º melhor no ranking mundial, tem o desafio de superar o adversário que jogará em casa, com apoio da torcida.

"Com certeza vai ser um jogo muito duro. Eu vi muita gente torcendo por mim, tem muitos brasilieros aqui e isso me deixa bem feliz e claro que a maior torcida vai estar pro Félix. Mas eu acho que o mais importante do jogo é na mesa e é isso o que vai acontecer", disse.