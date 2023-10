Brasil vence a Itália no vôlei masculino e garante vaga nas Olimpíadas de Paris 2024

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu neste domingo (8) a Itália por 3 sets a 2 e garantiu vaga nas Olimpíadas de Paris 2024. O jogo aconteceu no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Com a vitória, o Brasil garante a segunda vaga em disputa no Grupo A do Pré-Olímpico. A seleção ficou em segundo lugar, atrás da Alemanha.

Derrotada pela seleção brasileira, a Itália vai precisar garantir vaga através do ranking, assim como Cuba, equipe da chave que também buscava classificação.

Vitória emocionante em um tie-break

O primeiro set foi de Brasil levando a melhor, com 25 a 23, finalizado com um ataque de Darlan. No segundo set o Brasil começou bem, mas a Itália virou e levou a melhor.

A seleção italiana seguiu se saindo bem no terceiro set, mas o Brasil se impôs no quarto set, fechando em 25 a 17. No quinto e último, em um tie-break, a seleção brasileira garantiu a vaga para Paris 2024.