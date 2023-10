Com jogadoras cearenses, Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para período de treinamentos

As cearenses Rebeca Costa e Giovanna Canali foram novamente convocadas para mais um período de treinamentos da Seleção Brasileira Sub-20. As duas já haviam sido chamadas no período anterior. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (6). A técnica Rosana Augusto chamou outras 25 atletas para as atividades na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

As 27 jogadoras ficarão concentradas entre os dias 23 de outubro e 2 de novembro. Este será o primeiro período de treinamentos comandado pela nova técnica do grupo. O foco é a preparação para o Sul-Americano da categoria, que se aproxima. Assim, o grupo deve realizar alguns amistosos preparatórios. Além de valorizar o aspecto mental, Rosana destaca a parceria com os clubes.

"Hoje a gente tem as categorias de base rodando, então essas meninas já chegam com uma bagagem muito interessante. Além disso, conversei também com vários treinadores dos clubes para entender o que eles têm feito e tentar ser menos agressiva nas mudanças, para que elas consigam produzir melhor e performar bem já nessa convocação, entendendo a nova metodologia, as novas ideias, mas aproveitando as características de cada atleta para que a gente consiga fazer um coletivo muito produtivo."

Nas redes sociais, Rebeca, meia formada na base do Fortaleza e recém-contratada pelo Cruzeiro, celebrou o momento. A atacante Giovanna Canali, do FC Prime Florida, também comemorou.

Legenda: Cearense Giovanna Canali, atacante convocada para a Seleção Sub-20. Foto: Reprodução/Instagram

VEJA A LISTA DAS CONVOCADAS

Goleiras

Leilane - Ferroviária

Mariana Ribeiro - Internacional

Rillary - Corinthians

Defensoras

Carla Tays - Internacional

Guta - Internacional

Giovanna (Barraca) - São Paulo

Sarah - Fluminense

Giselly - São Paulo

Ana Guimarães - Botafogo

Gi Fernandes - Santos

Ravena - São Paulo

Meio-campistas

Tayna - Red Bull Bragantino

Kaylaine - Flamengo

Marzia - Internacional

Maiara - Sporting (Portugal)

Rebeca - Cruzeiro

Ana Luiza Hansen - Ferroviária

Analuyza (Goiás) - Internacional

Vitória Amaral - São Paulo

Natalia Vendito - Ferroviária

Atacantes

Aline - Ferroviária

Dudinha - São Paulo

Tainá Maranhão - Santos

Alice - Internacional

Priscila - Internacional

Giovanna Canali - F.C Prime Florida (EUA)

Pietra Tordin - Princeton University (EUA)