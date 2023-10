Seleção masculina de vôlei enfrenta a Itália por vaga nas Olimpíadas de Paris; veja detalhes

O Brasil enfrenta a Itália no último e decisivo jogo do Grupo A do Pré-olímpico de vôlei. Em confronto direto por vaga nas Olímpiadas de Paris, as seleções masculinas entram em quadra neste domingo (8), às 10h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Ao todo, 24 países participam da competição. Eles foram divididos em três grupos de oito. Os dois primeiros de cada grupo garantem vaga em 2024. Além do Brasil, formam o Grupo A: Itália, Irã, Cuba, Ucrânia, Alemanha, Tchéquia e Catar.

Favoritos da chave, Brasil e Itália devem fazer o confronto mais difícil. Nos últimos dez jogos entre as equipes, a canarinho venceu seis contra quatro vitória dos italianos.

A seleção italiana cresceu nos últimos anos. A equipe venceu o Brasil na última edição da Liga das Nações. No pré-olímpico, no entanto, foi derrotada por Cuba na última rodada por 3 sets a 1. Além da vitória em cima dos brasileiros, a equipe italiana precisa torcer para a derrota dos cubanos.

Para assegurar a vaga em Paris, o time de Renan Dal Zotto precisa da vitória por mais de dois sets de vantagem. O time vem de uma temporada complicada, com a queda precoce na Liga das Nações e o vice no Sul-Americano. A equipe oscilou durante o pré-olímpico e venceu a seleção iraniana na última rodada.

ONDE ASSISTIR

Globo e SporTV 2

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Bruninho, Darlan, Lucarelli, Honorato, Flavio, Lucão e o líbero Thales.

Itália: Sbertoli, Michieletto, Romano, Galassi, Rinaldi, Sanguinetti e o líbero Fabio Balaso.

JOGOS DO BRASIL NO PRÉ-OLÍMPICO

Brasil 3 x 0 Catar (25/16, 25/19 e 26/24)

Brasil 3 x 2 República Tcheca (22/25, 25/16, 25/20, 21/15 e 16/14)

Brasil 1 x 3 Alemanha (25/21, 19/25, 19/25 e 26/28)

Brasil 3 x 2 Ucrânia (36/38, 25/20, 21/25, 25/18 e 15/11)

Brasil 3 x 1 Cuba (23/25, 25/18, 25/20 e 25/20)

Brasil 3 x 0 Irã (25/19, 25/20 e 25/23)

FICHA TÉCNICA

Brasil x Itália

Data e hora: domingo (07/10), às 10h

Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)